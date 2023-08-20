Bandırma'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Alınan bilgiye göre, Bandırma-Bursa kara yolunda B.M. kontrolündeki otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Sürücü B.M. ile 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.