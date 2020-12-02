Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki çiftçilerin yetiştirdiği milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkede ağaca dönüşüyor.
"Fidancı köy" olarak bilinen Sahil Yenice'de yılda yaklaşık 10 milyon adet ceviz fidanı yetiştiriliyor. Aşılama ve bakım işlemlerinin ardından sökülen fidanlar, son aşamada satış için iplerle bağlanarak tırlara yükleniyor.
Yurdun dört bir yanına ve Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Sırbistan ile Romanya'nın da aralarında bulunduğu 33 ülkeye yılda 6 milyon adet fidan gönderilen mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu geçimlerini bu işten sağlıyor.
Son yıllarda artan talep karşısında arazilerinin yetersiz kalması üzerine civardaki Ömerli, Ziraatli, Kayacık ve Erikli mahallelerinde tarım alanı kiralayan üreticiler, yıllık üretimlerini artırmaya çalışıyor.
Mahalle muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Yenice'de 1991 yılından bu yana aşılı ceviz fidanı ürettiklerini söyledi.
Kapasitelerini her geçen gün artırdıklarını belirten Varlık, "Türkiye'ye ve dünyaya mahallemizden ceviz fidanı göndermeye devam ediyoruz." dedi.
Sipariş üzerine çalıştıklarını dile getiren Varlık, şunları kaydetti:
"Mahalle olarak şu ana kadar yılda en fazla 12 milyon fidan gönderdik, tabii bunda iklim şartlarının da etkisi var. Talep edilen her ülkeye fidanlarımızı göndermeye hazırız. Fidanlarımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sertifikasyona tabi tuttuğu çeşitlerde üretiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Şebin, Bilecik, Kaman türleri ağırlıklı çalışıyorduk, son yıllarda daha fazla verim ve talep aldığımız Chandler, Fernor, Fernette, Franquette ve Pedro gibi türlere yöneldik. Bu sene iklim şartları çok elverişli, devletimiz de 280 lira olan desteklemeyi 400 liraya çıkardı. Yani sertifikalı fidan diken bir çiftçi, fidan başına 14,5 lira devletten destek alıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz."
- "Bu yıl fidanlar daha iyi, fiyatı da güzel"
Üreticilerden Dudu Martin de bu sene fidanların kalitesinin çok iyi olduğunu ifade etti.
Ceviz fidanlarının hepsinin aşağı yukarı aynı boylarda olduğunu söyleyen Martin, "Fidanları boyu boyuna bağlıyoruz, yetiştiriyoruz. Bu dönem söküm zamanı. Bu yıl fidanlar daha iyi, fiyatı da güzel." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!