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Bandırma'da taraftar statta hayatını kaybetti

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Tuzlaspor maçı öncesinde tribünde fenalaşan taraftar yaşamını yitirdi.

Giriş: 21.01.2023 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bandırma'da taraftar statta hayatını kaybetti
AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor maçı öncesinde tribünde fenalaşan taraftar yaşamını yitirdi.

Bordo beyazlı takımın taraftarı Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için Bandırma 17 Eylül Stadı'na geldi.

Karşılaşma öncesi tribünde rahatsızlanan Tozluoğlu, stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tozluoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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