Bordo beyazlı takımın taraftarı Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için Bandırma 17 Eylül Stadı'na geldi.

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