Bandırma'da metruk binada yangın

AA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Edincik Mahallesi'ndeki iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 araç sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.