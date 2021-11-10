Masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

AA

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine 7 salona operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. AA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliğince, suç ve suçlulara yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız ve titizlikle devam ettiği bildirildi.