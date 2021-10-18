Bandırma'da feci kaza: 2 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çanakkale Karayolu Merinos Çiftliği önünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Abdullah T. (59) idaresindeki 17 HY 561 plakalı balık firmasına ait ticari araç ile İbrahim Ç. (53) idaresindeki 10 V 7170 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda duran diğer araçlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada araçların içinde sıkışan Abdullah T. ve İbrahim Ç. adlı sürücüler hayatını kaybetti.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından sürücülerin cansız bedenleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.