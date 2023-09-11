Bandırma'da 80 dönüm zarar gördü

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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Livatya mevkisindeki otlukta, dün saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Kısa sürede büyüyen alevlere, havadan da 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Saatler sonra kontrol altına alınan ve gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı. Yangında, 80 dönüm otluk arazi ile 2 baraka zarar gördü, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.