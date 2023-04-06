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Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti!

Diyarbakır'da rahatsızlanarak devlet hastanesine getirilen ve tedavisinin ardından açılan damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire, 6 aylık kız çocuğunun başparmağının uç kısmını kesti. Çocuk ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 06.04.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti! - Son dakika haberleri
DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırıldı.

HEMŞİRE BANDI ÇIKARMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.

MAKASLA PARMAĞININ UC KISMINI KESTİ

Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

BEBEK, AMBULANSLA DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü´ne sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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