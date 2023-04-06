Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırıldı.
HEMŞİRE BANDI ÇIKARMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.
MAKASLA PARMAĞININ UC KISMINI KESTİ
Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.
BEBEK, AMBULANSLA DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ
Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü´ne sevk edildi.
AMELİYATA ALINDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.