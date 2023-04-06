Bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti!

DHA'da yer alan habere göre serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.

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