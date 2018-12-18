19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bursa'da, kız arkadaşı Hava Ö. ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Sami Aydın'ı (39), kıskançlık nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ozan İrven'in (27) davası karara kaldı.
ORMANLIK ALANDA BİR EL ATEŞ ETTİ
Olay, geçen yıl eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı Hava Ö. ile yakındaki bir başka iş yerinin sahibi Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İkili, İrven'in otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, burada çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan Ozan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.
'KASTEN ADAM ÖLDÜKMEK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Tutuklanan Ozan İrven hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına Ozan İrven, sanık avukatı ile öldürülen Sami Aydın'ın eşi Habibe Aydın ve avukatı katıldı. DHA'nın haberine göre Ozan İrven duruşmada, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşansın istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş, oldu" şeklindeki daha önce verdiği savunmayı tekrarladı.
'SAMİ İLE DUYGUSAL ANLAMDA HİÇBİR ŞEY OLMADI'
Duruşmada talimatla savunması alınan Hava Ö.'nün de ifadesi okundu. Hava Ö., "Sanıkla 4 yıllık bir beraberliğimiz oldu. Olaydan 20 gün önce bana uygulamış olduğu şiddet ve kötü muameleye dayanamayarak onu terk ettim. Sami'nin bizim çalıştırdığımız iş yerinin üst katında iş yeri varmış. Soyadını da olaydan sonra öğrendim Bu kişi ile aramızda hiçbir şey olmadı. Ozan kendi kafasında aramızda bir şeyler olduğunu düşünüp, kıskançlık sebebiyle böyle bir şey yapmış. Ancak daha önce de dediğim gibi benim bu kıskançlığa sebep olacak Sami ile herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sami ile birlikte olmadım, duygusal anlamda hiçbir şey olmadı. Ozan'dan kıskançlık yüzünden birçok defa psikiyatriste gitmesini istedim, ancak gitmedi" dedi.
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