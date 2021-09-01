Fatih Artman ve Hande Doğandemir'i başrolde bir araya getiren Bana Masal Anlatma filminin yapımcılığını BKM Film üsteniyor. Yılmaz Erdoğan'ın da anlatıcı olarak yer aldığı Bana Masal Anlatma filmi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NE?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filminin çekimler İstanbul, Suriçin'nde gerçekleşti.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Sadi Celil Cengiz - Haktan

Neslihan Aker - Nalan

Gökçe Bahadır - Neriman

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Çağlar Ertuğrul - Haşmet