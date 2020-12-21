İş Sanat'ın 'Yazarının Sesinden' serisi Yavuz Ekinci’nin 'Bana İsmail Deyin' eseriyle devam ediyor. Etkinlik bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'ın “Yazarının Sesinden” etkinliği yeni isimler ve eserleriyle edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Aralık ayında Ebru Cündübeyoğlu’nun “Ferda” kitabından okuduğu bölümlerle devam eden seride, bu akşamYavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin" kitabından bölümlerle okurlarla buluşacak. Etkinlik saat 20.30’da başlayacak ve İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ücretsiz izlenebilecek.

"Yazarının Sesinden” etkinliğinin 28 Aralık’ta konuğu Sinan Tuzcu olacak. Tuzcu “Böcek” adlı kitabından bölümler okuyacak. Serinin diğer bölümleri İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilir.

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda “Tavşan ve Kaplumbağa” 27 Aralık’ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Okuma Tiyatrosu’nda “Bir Yaz Gecesi Rüyası” 23 Aralık’ta, “Kuru Gürültü” 30 Aralık’ta yayımlanacak. Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.