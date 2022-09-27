Bambaşka birine dönüşen 13 ödüllü oyuncu!

HİLARY SWANK - BOYS DON'T CRY

Hilary Swank “Boys Don’t Cry” filminde canlandırdığı karakter ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ve Altın Küre kazanmıştır. Swank bu filmde erkek olmak isteyen ve erkek gibi davranan bir kadını canladırmıştır. Filmin öyküsü ise gerçek bir hikayeye dayanıyor.