Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı konuklarıyla konuşuyor, soruyor, öğreniyor, eğleniyor...

Bambaşka bir gündem, bambaşka bir program. Fatih Altaylı ile Bire Bir 15 Eylül Çarşamba Bloomberg HT'de başlıyor.

"Fatih Altaylı ile Bire Bir" her çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!