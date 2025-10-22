Baltık Denizi nerede? Baltık Denizi hangi şehirde, ülkede?
Baltık Denizi, Kuzey Avrupa'da birçok ülkenin kıyısını paylaşan bir denizdir. Düşük tuzluluk oranıyla öne çıkmıştır. Dünyadaki stratejik önemiyle de öne çıkan geniş bir iç denizdir. Peki Baltık Denizi nerede?
Avrupa’nın kuzeyinde yer alan Baltık Denizi, coğrafi ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip bir deniz olarak bilinir. Tarih sahnesinde dünyada ticaret yollarının merkezinde bulunmuştur. Günümüzde ise çevresindeki ülkeler için stratejik bir konuma sahip olmuştur. Baltık Denizi; sakin suları, donabilen yüzeyi ve tatlı suya yakın yapısıyla dünyanın en ilginç denizlerinden biri olarak kabul edilir. Peki Baltık Denizi hangi şehirde yer alıyor?
BALTIK DENİZİ NEREDE?
Baltık Denizi nerede? Kuzey Avrupa’da bulunan Baltık Denizi’nin çevresinde şunlar vardır;
Sonuç olarak Baltık Denizi’nin birçok ülkeye kıyısı bulunur.
BALTIK DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE?
Baltık Denizi hangi şehirde yer alıyor? Bu deniz tek bir şehirde yer almaz, ancak çevresinde önemli kıyı şehirleri bulunur. Bunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz;
Baltık Denizi, Avrupa’nın kuzeyinde konumlansa da birçok ülkenin kıyısını paylaşır. Bundan kaynaklı olarak da birçok şehirde kıyısı mevcuttur.
BALTIK DENİZİ HANGİ ÜLKEDE?
Baltık Denizi hangi ülkede yer alan bir oluşumdur? Tıpkı şehirlerde olduğu gibi birden fazla ülkenin sınırında yer alır. İşte söz konusu ülkeler;
BALTIK DENİZİ ÖZELLİKLERİ NELER?
BALTIK DENİZİ KÖKENİ
Baltık Denizi’nin kökeni yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanır. Bu dönemde sona eren buzul çağının bir sonucu olarak oluşmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı yerlerdeki buzullar, Mon adasındaki tebeşir kayalıkları gibi çok daha eski jeolojik oluşumları ortaya çıkarmıştır. Ancak yine de Baltık Denizi özelliğini korumaya devam eder. Baltık Denizi noktasında öne çıkan bilgiler şunlardır;
Baltık Denizi, doğal güzelliği ve kendine has özelliklerinin yanı sıra değişen ve dönüşüm geçiren tarihiyle de ilgi çekici hâle gelmiştir.
BALTIK DENİZİ ile İLGİLİ BİLGİLER