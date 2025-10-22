Avrupa’nın kuzeyinde yer alan Baltık Denizi, coğrafi ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip bir deniz olarak bilinir. Tarih sahnesinde dünyada ticaret yollarının merkezinde bulunmuştur. Günümüzde ise çevresindeki ülkeler için stratejik bir konuma sahip olmuştur. Baltık Denizi; sakin suları, donabilen yüzeyi ve tatlı suya yakın yapısıyla dünyanın en ilginç denizlerinden biri olarak kabul edilir. Peki Baltık Denizi hangi şehirde yer alıyor?

BALTIK DENİZİ NEREDE?

Baltık Denizi nerede? Kuzey Avrupa’da bulunan Baltık Denizi’nin çevresinde şunlar vardır;

Sonuç olarak Baltık Denizi’nin birçok ülkeye kıyısı bulunur.

BALTIK DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE?

Baltık Denizi hangi şehirde yer alıyor? Bu deniz tek bir şehirde yer almaz, ancak çevresinde önemli kıyı şehirleri bulunur. Bunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Baltık Denizi, Avrupa’nın kuzeyinde konumlansa da birçok ülkenin kıyısını paylaşır. Bundan kaynaklı olarak da birçok şehirde kıyısı mevcuttur.

BALTIK DENİZİ HANGİ ÜLKEDE?

Baltık Denizi hangi ülkede yer alan bir oluşumdur? Tıpkı şehirlerde olduğu gibi birden fazla ülkenin sınırında yer alır. İşte söz konusu ülkeler;

İsveç

Danimarka

Finlandiya

Estonya

Letonya

Litvanya

Polonya

Almanya

Rusya (Kalingrad bölgesi üzerinden)

BALTIK DENİZİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuzey Avrupa’da yer alan kapalı bir iç denizdir.

Tuzluluk oranı çok düşüktür, bundan kaynaklı olarak da tatlı suya en yakın denizlerden biri olarak kabul edilir.

Baltık Denizi, yaklaşık olarak 377.000 km² yüzölçümüne sahiptir.

Söz konusu denizin donma özelliği vardır.

Kış aylarında ise kuzey kesimleri donabilir.

Önemli ticaret yolları üzerindedir.

Baltık Denizi’nin çevresindeki limanlar Avrupa’nın ekonomisinde oldukça önemli bir role sahiptir.

Ekolojik açıdan hassas bir denizdir.

Baltık Denizi’nin kirlenme riski yüksektir.

BALTIK DENİZİ KÖKENİ

Baltık Denizi’nin kökeni yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanır. Bu dönemde sona eren buzul çağının bir sonucu olarak oluşmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bazı yerlerdeki buzullar, Mon adasındaki tebeşir kayalıkları gibi çok daha eski jeolojik oluşumları ortaya çıkarmıştır. Ancak yine de Baltık Denizi özelliğini korumaya devam eder. Baltık Denizi noktasında öne çıkan bilgiler şunlardır;

Beyaz kumlu plajlar,

Yükselen dik kıyılar,

Yelken alanları,

Ufka uzanan açık bir manzara

Baltık Denizi, doğal güzelliği ve kendine has özelliklerinin yanı sıra değişen ve dönüşüm geçiren tarihiyle de ilgi çekici hâle gelmiştir.

BALTIK DENİZİ ile İLGİLİ BİLGİLER