Baltık Denizi'nde gerilim

NATO ülkelerine ait 5 uçak gemisinin de içinde bulunduğu çok sayıda savaş gemisi, Atlantik bölgesi ve Akdeniz'de tatbikatlar düzenliyor.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, kasım boyunca yapılan tatbikatlarda ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa'ya ait uçak gemilerine çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı eşlik ediyor.
Binlerce askerin yer aldığı tatbikatlarda ABD'ye ait dünyanın en yeni ve en büyük savaş gemisi sayılan USS Gerald R. Ford uçak gemisi de katılıyor. Diğer uçak gemileri yine ABD'ye ait USS George H.W.Bush, İngiliz HMS Queen Elizabeth, Fransız Charles De Gaulle ve İtalyan Cavour'dan oluşuyor.
Bu uçak gemilerine Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve ABD'den diğer savaş gemilerinin eşlik ettiği bildirildi.
Tatbikatlarda denizaltılarla mücadele ve hava muharebe manevralarının yanı sıra deniz ikmal çalışmaları yapıldı. Ayrıca savaş uçakları bir uçak gemisinden kalkarak diğer uçak gemilerine inme çalışmaları gerçekleştirdi.
ABD GEMİSİ İNGİLTERE'DE, İNGİLİZ GEMİSİ OKYANUSTA
USS Gerald R. Ford uçak gemisinin tatbikatlardan sonra İngiltere'ye gittiği, F-35 uçaklarını taşıyan HMS Queen Elizabeth gemisinin ise Portsmouth limanından ayrılarak Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde tatbikatlar yaptığı belirtildi.
Fransa'nın Charles De Gaulle gemisinin Akdeniz'de devriye görevi ve Orta Doğu'da terörle mücadele operasyonları yürüttüğü, İtalyan Cavour ve ABD'ye ait USS George H.W. Bush uçak gemilerinin de Akdeniz'de bulunduğu kaydedildi.
George H.W.Bush gemisinden kalkan uçakların son haftalarda Litvanya ve Polonya'da devriye uçuşları yaptığı bildirildi.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, bu görev ve intikallerin NATO'nun müttefikleri hızla takviye etme ve NATO sınırları içinde güç sevk etme kabiliyetini gösterdiğini belirtti.
Lungescu, uçak gemilerinin caydırıcılık gösterdiğini ve denizde iletişim hatlarının açık olduğunu ifade etti.
RUS UÇAKLARI 75 METRE YAKLAŞMIŞ
Öte yandan NATO, iki Rus savaş uçağının Baltık Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten NATO Daimi Deniz Görev Grubu 1 gemilerine emniyetsiz şekilde yaklaştığını bildirdi.
17 Kasım'daki olayda Rus savaş uçaklarının müttefik güçlerinin iletişimine karşılık vermediği ve yaklaşık 100 metre yükseklikte gemilerin 75 metre yakınından geçtiği belirtildi.
Rus uçaklarının NATO güçleriyle etkileşiminin yanlış hesaplara, hatalara ve kazalara neden olabilecek bir davranış olduğu vurgulandı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!