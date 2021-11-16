Indie rock grubu Balthazar, pandemi sonrası ilk turnelerinde, yeni şarkılarını canlı çalmak için bir kez daha İstanbul’a geliyor. Belçikalı grup, +1 Katkılarıyla: Gezgin Salon kapsamında 20 Kasım Cumartesi günü saat 21.30’da Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşacak. Saat 20.00’de Dilan Balkay’ın sahneye çıkacağı etkinliğin kapı açılış saati ise 19.00.

Balthazar

Balthazar’ın ruha dokunan pop rock'u, tutkulu doğaçlamaları, incelikli melodileri ve alametifarikaları haline gelen sınır tanımaz yaratıcılıkları, pandemi döneminde kaydettikleri yeni albümleri Sand’de de dikkat çekiyor. Melodi ve ritim hâkimiyetlerinin doruğundaki grup, bu albümde maharetlerini ilk kez minimal pop düzenlemeleriyle gösterişten uzak bir elektronikanın kesiştiği yerde deniyor. Grubun canlı çalmaktan aldıkları keyfin her notasına yansıdığı albüm, sahneden uzak kaldıkları günlerin acısını çıkaracakları pandemi sonrası turnelerinde, ilk defa İstanbullularla buluşacak.

Dilan Balkay

Dilan Balkay 2016 yılından bu yana alternatif sahneden birçok müzisyene trompetiyle eşlik etti. Yayımladığı tekliler ve müzikal işbirlikleriyle geniş bir müzik yelpazesine sahip olan Balkay, geçtiğimiz ekim ayında ilk albümü KUYU’yu yayımladı. Bestelerini enstrümanistlik yolculuğu boyunca kesesinde biriktirdiği müzikal yaklaşım ve fikirlerin süzgecinden geçirdiği, parçaları bir kalıba sıkıştırmak yerine özlerini bulmaya çalıştığı albümü KUYU ile Dilan Balkay, janr sınırlarının bulanıklaştığı bu dönemde, birden fazla rengin ve türün köşesinden tutuyor.