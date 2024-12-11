'Baltalı' yol kavgası!

Bursa'da ‘yol verme’ kavgası kamerada
Bursa'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bursa'daki olay, dün merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 16 BEF 365 plakalı otomobilin sürücüsüyle hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.