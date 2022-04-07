Baltalı vahşette istenen ceza belli oldu

İzmir'de eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat'ın (54) yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ceza talep etti.
İzmir'in Buca ilçesinde 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayda, biri engelli 4 çocukları olan Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup Polat, iddialara göre eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirirken, polisi arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyledi.
İhbar üzerine eve gelen ekipler, Yakup Polat'ı gözaltına aldı. Sevgi Polat ise, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tutuklanan Yakup Polat hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
CEZAİ EHLİYETİ TAM RAPORU GELDİ
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, olaya ilişkin aklına bir şey gelmediğini söyledi. Yargılamada Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.
'SÜREÇ ÇOK UZADI, YORULDUK'
Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve Polat çiftinin çocuklarından M.P. katıldı. Müşteki avukatları sanık avukatlarının mazeret bildirerek süreci uzattıklarını söyledi. M.P. ise, "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" dedi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup Polat'ın, Sevgi Polat'ı 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti, bir sonraki celsede sanık avukatının salonda hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
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