DHA

Kayseri'de ağabeyi Abdulmuttalip Topçunun (83) eşi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Rıza Topçu (76) hakim karşısına çıktı.

Olay, geçen yıl 14 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

BALTA İLE BAŞINA VURDU

Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu'nun şikâyetçi kız kardeşleri A.K. ve H.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Şikâyetçi olduğunu söyleyen ölen Emine Topçu'nun kardeşi A.K., "Ablam kesinlikle ağzı bozuk biri değildi. Eniştemin odasında Kuran-ı Kerim sürekli dururdu. Bunu da ablam okurdu. Ali Rıza Topçu, Kuran-ı Kerim okumasını da bilmez" dedi.

"ELİME BALTA ALDIM, ÖLDÜRMEK İÇİN VURMADIM"

Ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen sanık Ali Rıza Topçu, "Ağabeyim hastaydı. Ölmek üzereydi. Başında Kuran-ı Kerim okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'bırak gebersin' dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime balta aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım. Ben, yarı hafızım, 'Kuran-ı Kerim okumayı bilmiyor' diyorlar, isterseniz okuyayım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık hakkında akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.