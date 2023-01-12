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Balotelli'nin golü, Puskas ödülüne aday gösterildi

Mario Balotelli'nin Göztepe karşısında kaydettiği gol, FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterildi.

Giriş: 12.01.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Balotelli'nin golü, Puskas ödülüne aday gösterildi
AA / HABERTURK.COM

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

EN İYİ GOL ADAYLARI

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

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