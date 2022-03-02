Sezon başında transfer olduğu Adana Demirspor'da eski günlerinden esintiler sunan Balotelli, kariyeriyle ilgili konuştu.

The Athletic'e açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, Manchester City'den ayrılmasının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, "Bence Manchester City'den ayrılmak benim en büyük hatamdı. Şimdiki zihniyetime sahip olsaydım, Ballon d'Or'u kazanabilirdim. Uzun süre City'de Agüero olarak kalabilirdim" dedi.

Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olabilme şansını kaçırdığını belirten Balotelli, "Onlar gibi olma şansını kaçırsam da kalitemin onlarla aynı seviyede olduğuna yüzde 100 eminim. Kendimi onlarla kıyaslamıyorum ama futbol kalitesinden konuşacaksak, onları kıskanacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.