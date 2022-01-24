3.5 yıl sonra milli takım kadrosuna davet alan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Adana Demirspor resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz."

İtalyan golcü bu sezon 19 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.