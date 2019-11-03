Karşılaşmanın 2. yarısında kale çizgisinde rakibiyle bir ikili mücadeleye giren Balotelli, tribünlerden gelen ırkçı seslerin üzerine topu eline aldı ve tribünlere doğru yollayarak soyunma odasına yöneldi. Brescia ve Verona'da oyuncular zorlukla İtalyan golcüyü ikna etti ve sahada kalmasını sağladı.

Maçın hakemi Maurizio Mariano, FIFA'nın yeni düzenlemeleri kapsamında ırkçı tepkilerin ardından oyunu durdurdu ve statta anons yaptırdı ve sonrasında karşılaşmayı yeniden başlattı.

Mücadeleyi Verona 2-1'lik skorla kazanırken, takımının tek golünü Balotelli, 85. dakikada harika bir vuruşla kaydetti.

İTALYA, IRKÇI SALDIRILARLA GÜNDEMDE!

İtalya futbolu son dönemde yeşil sahalarda yapılan ırkçı saldırılarla gündemde yer alıyor. Fiorentina forması giyen Dalbert Henrique, Interli Romelu Lukaku, Roma'nın Brezilyalısı Juan Jesus ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bu futbolculara başta Kalidou Koulibaly ve Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den destek gelmesine rağmen ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmemişti.

Diğer bir yandan televizyon yorumcusu Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" demişti.