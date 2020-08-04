Futbolun olaylı yıldızı Mario Balotelli için sürpriz iddia... Romanya basını, son 3 yılın şampiyonu Cluj'un İtalyan golcü ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Habere göre; görüşmeler ilerlerken Balotelli kararını kısa süre içerisinde bildirecek.

Serie A takımlarından Brescia'da forma giyen Balotelli, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kaldı.