Balonlar "beyaz cennetin" üzerinde uçmak için gün sayıyor

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balon turları, Kovid-19 nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 15 Mart'ta durduruldu.
Bölgede her geçen gün sayısı artan balonlarla ocak-mart döneminde 12 bin turist, güneşin doğuşunu gökyüzünden seyretme şansını buldu.
Faaliyet gösteren 30 firma ülke ekonomisine 3 milyon dolar girdi sağladı. Balon sahipleri, 1 Temmuz olarak açıklanan yeniden başlama tarihi için hazırlıklara başladı.
Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uygun uçuşlarda balon kapasitesinin yarısı kadar yolcuyla uçuş yapılacak.
Balon turizminde faaliyet gösteren Laodikya şirketinin genel müdürü Nevzat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin balon turlarına da ilgi gösterdiğini belirtti.
Her geçen gün büyük ivme yakalayan turların salgın nedeniyle durduruluğunu belirten Köse, "Bölgede günde 30 balon şirketi tura katılıyor. Mart ayına kadar talepleri karşılamaya çalıştık. Sezon çok iyi gidiyordu. Ancak tüm dünyada etkisini gösteren virüs nedeniyle 'önce sağlık' diyerek turlar askıya alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 1 Temmuz'da uçuşlara izin vereceği belirtildi. Gökyüzüyle yeniden buluşmak için can atıyoruz. Misafirlerimiz tur şirketleri aracılığıyla bizi telefonla arayarak uçuşları soruyorlar. Şimdiden rezervasyonları doldurduk." dedi.
- Yabancı turist ilgisi
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise uçuşların açılmasının ardından özellikle yabancı turistlerin balon turlarına tekrar ilgi göstereceğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Pamukkale'nin tekrar ziyarete açılmasının bölgede sevinçle karşılandığını anlatan Şen, "Yerli ve yabancı turistler, balonla Pamukkale'nin seyir keyfini çıkarmak için sıraya giriyorlardı. Tedbirler kapsamında uçuşlara ara verildiğini biliyoruz. Ama yeniden başladığında, turistlerin travertenlerin büyüleyici güzelliğini havadan görebilmek için sabırsızlıkla beklediğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
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