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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Balon balığı avlayan balıkçılara tane başı 25 TL destek verilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Balon balığı avlayan balıkçılara tane başı 25 TL destek verilecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi hakkında yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girdi. Karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 04:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 04:38
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        Balon balığı avlayan balıkçılara tane başı 25 TL destek verilecek
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        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre, Türk balıkçılık ekonomisi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacı ile Türkiye karasularında 'istilacı' olan balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

        DHA'nın haberine göre; karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

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