Balon balığı avcılığı deniz suyu sıcaklığının değişmesiyle artacak

Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığının desteklenmesine yönelik tebliğine göre balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara bu yıl 500 bin adede kadar her avlanan balığa 5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 5 milyon adede kadar balık başına 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacağını anımsattı.
Geçen yıl da destekleme yapıldığını ve balıkçılardan ilgi gördüklerini dile getiren Coşkun, uygulamanın 2023 yılı sonuna kadar süreceğini kaydetti.
- Bu yıl balığın bütün halde getirilmesi gerekiyor
Geçen yıl sadece kuyruk aldıklarını bu yıl ise balığın bütün halde getirilmesi gerektiğine işaret eden Gürsel, "Çünkü hem tür ayrımı yapmak açısından balığı bütün alıyoruz hem de hangi türün denizde ne kadar istilacı pozisyonda olduğunu tespit etmek istiyoruz." dedi.
Geçen yıl sadece tek bir tür için söz konusu olan desteklemenin bu yıl 8 türü de kapsadığına dikkati çeken Gürsel, şöyle konuştu:
"Alımlar 12 ilçemizde devam ediyor. Belirlemiş olduğumuz teslim noktalarına getirilen balıklar sayım yapılarak alınıyor ve depolara konuluyor. Henüz istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle deniz suyu oldukça yüksek derecelerde. Balıklar daha geniş alanda sulara çekildi. Balıkçı teknelerindeki kaptanlarımız da ticari teknelerde kaptanlık yapıyorlar. Önümüzdeki süreçte hem havaların soğuması hem de turizm sezonunun bitmesiyle balon balığı avcılığında daha büyük rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."
Balon balıklarının hem balıkçıların av araçlarına hem de yenilebilecek balıklara zarar verdiğini kaydeden Gürsel, desteklemeler sonucunda balon balığının popülasyonunu azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.
- "Ekonomik değeri olan yerli balık türlerinin üzerinde baskı kuruyor"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da devletin balon balığı avcılığına verdiği desteğin doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.
Denizdeki su sıcaklığının geniş bir alanda benzer derecelerde olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Bu nedenle balık çok geniş bir alana yayılmış durumda. Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesiyle balon balıkları toplanacaktır ve avcılığı daha kolay olacaktır." diye konuştu.
Gökoğlu, Akdeniz havzasındaki bütün ülkelerin bu destekleri vermesi ve balon balığı ile topyekun bir mücadele verilmesi gerektiğini belirterek, "Balon balığının zehirli olmasının yanı sıra keskin dişleriyle balıkçıların ağ ve av araçlarına zarar veriyor. Ekonomik değeri olan yerli balık türlerinin üzerinde baskı kuruyor." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!