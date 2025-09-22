Habertürk
        Ballon d'Or ödül töreni canlı izle: Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? İşte Altın Top adayları

        Ballon d'Or ödül töreni canlı izle: Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda?

        Futbol camiasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni 23 Eylül Pazartesi akşamı sahibini buluyor. France Football dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni, Paris'te gerçekleşecek. Ballon d'Or ödülü için aday listesi açıklanırken, aday listesinde milli yıldızımız Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buldu. Peki, Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ballon d'Or ödül töreni canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 20:51 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:13
        • 1

          Ballon d'Or ödül töreni canlı izle... Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Ballon d'Or adayları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi 'Altın Top' ödülünü Manchester City'nin genç yeteneği Rodri kazanmıştı. Bu kapsamda bu sene Ballon d'Or ödülünü kimin kazandığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ballon d'Or kim kazandı, Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda? İşte Ballon d'Or ödül töreni izle sayfası...

        • 2

          BALLON D’OR'U KİM KAZANDI?

          Ballon d'Or'u kazanan futbolcu henüz belli olmadı. Ödülü kazanan futbolcu belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          2025 BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 4

          2025 BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

          Futbolun en iyilerinin seçildiği Ballon d'Or ödül töreni, Tivibu Spor 1'de ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

          Ballon d'Or ödül töreni aşağıdaki link üzerinden canlı yayınlanacak.

          https://www.youtube.com/watch?v=l_20kz2kRe8

        • 5

          KENAN YILDIZ, 'KOPA TROPHY' LİSTESİNDE

          Milli Takım'ın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde kendine yer buldu.

          Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız dikkat çekti.

          Listede ayrıca Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor.

        • 6

          2025 BALLON D'OR ADAYLARI

          Erkekler:

          Ousmane Dembélé (PSG ve Fransa)

          Gianluigi Donnarumma (PSG ve İtalya)

          Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

          Désiré Doué (PSG ve Fransa)

          Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

          Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

          Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

          Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

          Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

          Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

          Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

          Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya)

          Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

          Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

          Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

          Kylian Mbappé (Real Madrid ve Fransa)

          Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

          Joao Neves (PSG ve Portekiz)

          Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

          Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

          Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

          Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

          Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

          Fabián Ruiz (PSG ve İspanya)

          Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

          Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

          Vitinha (PSG ve Portekiz)

          Vinícius Júnior (Real Madrid ve Brezilya)

          Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

          Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)

          Kadınlar:

          Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)

          Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)

          Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)

          Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)

          Klara Bühl (Almanya, Bayern)

          Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)

          Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)

          Steph Catley (Avustralya, Arsenal)

          Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)

          Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

          Emily Fox (ABD, Arsenal)

          Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)

          Esther González (İspanya, Gotham FC)

          Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)

          Patri Guijarro (İspanya, Barselona)

          Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)

          Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

          Pernille Harder (Danimarka, Bayern)

          Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)

          Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)

          Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)

          Marta (Brezilya, Orlando Pride)

          Clara Mateo (Fransa, Paris FC)

          Ewa Pajor (Polonya, Barselona)

          Clàudia Pina (İspanya, Barselona)

          Alexia Putellas (İspanya, Barselona)

          Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)

          Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)

          Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)

          Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

        • 7

          2025 KOPA TROPHY ADAYLARI

          Erkekler:

          Kenan Yıldız (20) (Türkiye, Juventus)

          Lamine Yamal (18) (İspanya, Barselona)

          Desire Doue (20) (Fransa, PSG)

          Myles Lewis-Skelly (18) (İngiltere, Arsenal)

          Rodrigo Mora (18) (Portekiz, Porto)

          Joao Neves (20) (Portekiz, PSG)

          Ayyoub Bouaddi (17) (Fransa, Lille)

          Estevao (18) (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)

          Dean Huijsen (20) (İspanya, Real Madrid)

          Pau Cubarsi (18) (İspanya, Barselona)

          Kadınlar:

          Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)

          Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)

          Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)

          Vicky López (İspanya, Barselona)

          Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

        • 8

          Erkekler Yaşin Kupası Adayları

          Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)

          Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

          Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)

          Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)

          Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)

          Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)

          Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)

          David Raya (İspanya, Arsenal)

          Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)

          Yann Sommer (İsviçre, Inter)

          Kadınlar Yaşin Kupası Adayları

          Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)

          Cata Coll (İspanya, Barselona)

          Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

          Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)

          Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)

          Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları

          Antonio Conte (İtalya, Napoli)

          Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)

          Hansi Flick (Almanya, Barselona)

          Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)

          Arne Slot (Hollanda, Liverpool)

          Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları

          Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)

          Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)

          Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)

          Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)

          Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)

          Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları

          Barselona (İspanya)

          Botafogo (Brezilya)

          Chelsea (İngiltere)

          Liverpool (İngiltere)

          Paris Saint-Germain (Fransa)

          Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları

          Arsenal (İngiltere)

          Barcelona (İspanya)

          Chelsea (İngiltere)

          OL Lyonnes (Fransa)

          Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)

        Yazı Boyutu
