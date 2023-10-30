Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sürüyor. FIFA’nın düzenlediği Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreni Fransa'da düzenleniyor. Peki, Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta? 2023 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda yayınlanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...