En prestijli ödül törenleri arasında yer alan Ballon d'Or ödül töreni bu akşamın sonunda dev bir organizasyonla gerçekleşti. 'Altın Top' ödülü yılın en iyi performans sergileyen futbolcusuna verildi. Ödül efsane futbolcu Zinedine Zidane tarafından verilirken, yılın en iyi futbolcusu kim oldu sorusu akıllara geldi. Peki Ballon d'Or kim kazandı? Ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...