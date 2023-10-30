1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor. 7 kez Ballon d’Or kazanan Messi yine bu yıl da favori olarak gösteriliyor. Peki, Ballon d'Or kim kazandı? İşte, 2023 Ballon d'Or adayları...