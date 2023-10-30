Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Ballon d'Or kim kazandı? 2023 yılı Ballon d'Or adayları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or adayları belli oldu! 2023 Ballon d'Or'u kim kazandı?

        Ballon d'Or ödül töreni bu akşam Fransa'da düzenlenecek. 2023 Ballon d'Or adayları arasında Cristiano Ronaldo yer almazken; listede Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan ve Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor. Futbolseverler için "Ballon d'Or'u kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, Ballon d'Or 2023 adayları listesi ile kazanan isim hakkında detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:12 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Avrupa’nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörlerin ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin de kullandığı oylarla belirleniyor. 7 kez Ballon d’Or kazanan Messi yine bu yıl da favori olarak gösteriliyor. Peki, Ballon d'Or kim kazandı? İşte, 2023 Ballon d'Or adayları...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BALLON D'OR'U KİM KAZANDI?

          Ballon d'Or ödülünün kazananı henüz belli olmadı. 22:45'te başlayacak ödül töreninin ardından ödülün sahibi açıklandığında haberimize eklenecek.

        • 3

          BALLON D'OR ADAYLARI

          Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:

          Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)

          Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)

          Andre Onana (Manchester United, Kamerun)

          Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)

          Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)

          Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)

          Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)

          Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

          Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)

          Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)

          Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)

          Nicolo Barella (Inter, İtalya)

          Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)

          Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

          Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

          Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)

          İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)

          Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)

          Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)

          Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)

          Rodri (Manchester City, İspanya)

          Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)

          Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

          Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)

          Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)

          Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)

          Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)

          Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)

          Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)

          Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)

        • 4

          Son Ballon d’Or kazananı, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını müzesine götüren Real Madrid’in forveti Karim Benzema bu yıl da adaylar arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi bir yıl aranın ardından listede yeniden yer aldı.

          Dünya Kupası’nda ve PSG’de sergilediği performansla ödülün favorisi olarak gösterilen Messi’yi bu sezon Real Madrid’e transfer olan orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, UEFA’da Yılın Oyuncusu seçilen Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland takip ediyor.

        • 5

          Bu yıl 67'ncisi düzenlenen ödül töreninde birçok Avrupalı oyuncu kıtayı terk ederek Suudi Arabistan’a, Katar’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer oldu.

          Messi, Fransız takımı Paris Saint-Germain’den MLS ekibi Inter Miami’ye, son Ballon d’Or kazananı Benzema ise Arabistan ekibi El-İttihad’a transfer oldu. Manchester United’dan Al Nassr’a transfer olduğundan bu yana Cristiano Ronaldo’nun Ballon d’Or’a aday gösterilmemesi, Avrupa’dan giden yıldız oyuncuların önümüzdeki yıllarda aday gösterilmeme ihtimaline işaret ediyor.

        Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta?
        Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta?
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Habertürk Anasayfa