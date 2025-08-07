Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sürerken, adaylar açıklandı. Adaylar arasında genç yetenekler dikkat çekiyor. Aday listede, bir diğer öne çıkan konu başlığı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı PSG'den 8 futbolcu oldu. Ödül töreni için geri sayım sürerken, Ballon d'Or adayları ve törenin gerçekleşeceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Ballon d'Or ne zaman verilecek, Ballon d'Or adaylar kimler?" İşte detaylar...