Ballkani Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı ne zamna, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Ballkani - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında bugün Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Peki Ballkani - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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