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        Haberler Yaşam Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı

        Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, son 1 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:38
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          İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor. Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

        • 2

          UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından geçen yıl ağustos ayında tekrar ziyarete açılan Ballıca Mağarası, aradan geçen 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        • 3

          Ballıca Mağarası Alan Kılavuzu Mehmet Ülkü, dünyanın birçok yerinde bulunan mağaralardaki karstik çeşitliliğin tamamına dair örneklerin burada görülebildiğini söyledi. Oluşum çeşitliliği açısından zengin olduğunu vurgulayan Ülkü, "Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük karstik özellik ise özgün soğan sarkıtlarına sahip olması. Soğan sarkıtları çok ender görünüyor. Soğan sarkıtları ile Ballıca Mağarası, uluslararası önem taşıyor" dedi.

        • 4

          Mağarada henüz keşfedilmemiş bölümler bulunduğuna dikkati çeken Ülkü, "Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yürüyerek 75 metre dikey derinliğe ulaşıyor. Yatay uzunluk ise 680 metre. 6 bin 500 metrekarelik alan haritalandırıldı. Onun dışındaki bölüm ise duruyor. Ballıca Mağarası toplamda 10 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip" ifadelerini kullandı.

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          Ballıca Mağarası'nı gezen İlkay Çoban ise mağarayı doğaüstü bulduğunu kaydetti.

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