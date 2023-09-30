Ballıca Mağarası son 1 yılda 120 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Ballıca Mağarası Alan Kılavuzu Mehmet Ülkü, dünyanın birçok yerinde bulunan mağaralardaki karstik çeşitliliğin tamamına dair örneklerin burada görülebildiğini söyledi. Oluşum çeşitliliği açısından zengin olduğunu vurgulayan Ülkü, "Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük karstik özellik ise özgün soğan sarkıtlarına sahip olması. Soğan sarkıtları çok ender görünüyor. Soğan sarkıtları ile Ballıca Mağarası, uluslararası önem taşıyor" dedi.