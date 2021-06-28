AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

AA'nın haberine göre, çöken balkonun beton parçaları, caddeye düşerken olayda can kaybı olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından boşaltılan bina mühürlendi.