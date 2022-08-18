Balkondan eve girdi! Eşini ve kayınpederini öldürdü!

AA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, alınan bilgiye göre, bu sabah, Recep U. bir süredir ayrı yaşadıkları 3 çocuğunun annesi Berivan U.'nun Gülyaka Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi.

BALKONDAN EVE GİRDİ

AA'da yer alan habere göre balkondan eve giren Recep U., eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve 2 baldızına tabancayla ateş etti.

BABA İLE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ BALDIZ AĞIR YARALI

Yaralanan baldızlar Gülistan ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÜÇ ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI, YAKALANDI

Öte yandan 3 çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.