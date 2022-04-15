Balkondan düşen kadın öldü

Samsun'da evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ayşe Besler, henüz bilinmeyen bir nedenle 4 metre yükseklikteki evlerinin balkonundan yere düştü.

Yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kadının öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.