Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

İHA

Zonguldak'ta, 4'üncü kattan düşen Hanife Bayhan (60) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hanife Bayhan (60) isimli kadın bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Bayhan'ın cenazesi Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı