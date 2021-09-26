Balkondan düşen gencin ölümüne soruşturma

Mersin'in Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi 31033 Sokak'taki apartmanda yaşayan O.G. (27), henüz belirlenemeyen nedenle 7. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, O.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.