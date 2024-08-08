Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti!
Ordu'da ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 buçuk yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Giriş: 08.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:19
Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Beylerli Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, ikinci kattan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kartal, kurtarılamadı.
Fotoğraf: İHA
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