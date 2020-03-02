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Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı - ESKİŞEHİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Balkonundan düştüğü binadan görüntüler- Polis ekiplerinin inceleme yapmaları- Yaralı kızın hastaneye getirilişi

Eskişehir'de balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.Ömerağa Mahallesi Acar Sokağı'ndaki bir arkadaşının evine giden H.B. (15) henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki balkondan yere düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü.H.B'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.