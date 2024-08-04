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        Haberler Gündem Güncel Balkondaki karısına bakan kişiyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        Balkondaki karısına bakan kişiyi bıçakladı

        Samsun'un Atakum ilçesinde 71 yaşındaki bir adam, evinin balkonundaki karısına baktığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:21 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:23
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        Balkondaki karısına bakan kişiyi bıçakladı
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        Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde 71 yaşındaki D.D., evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla 50 yaşındaki M.B.'yi iki bacağından bıçakladı.

        Yaralı M.B., hastanede tedavi altına alınırken, ifadesinde kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi.

        D.D., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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