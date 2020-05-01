DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle balkon ve pencerelerden kutlandı. Vatandaşlar saat 21.00’de şarkı ve alkışlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI

İstanbul'da, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan insanlar söyledikleri şarkılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söyledikleri şarkılarla kutladı. Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Kartal ve Pendik'te evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, şarkı ve marşlar söyledi. Şarkı ve marşlar söyleyerek ıslık çalan insanlar 1 Mayıs'ı kutladı. Pendik'te ise 3 genç meşale yakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

ANKARA'DA BALKON VE PENCERELERDEN '1 MAYIS' KUTLAMASI

Ankara'da, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. Evlerinin balkon ve penceTEMİZLİK İŞÇİLERİ SELAMLANDIrelerinden kutlama yapan vatandaşlar, görev başındaki temizlik işçilerini alkış ve ıslıklarla selamladı.

Başkent'te her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı, Tandoğan, Sıhhiye, Kolej ve Kurtuluş Meydanı gibi yerler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. İşçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs coşkusunu yaşamak için yurt genelinde vatandaşları saat 21.00'de evlerinin balkonlarında olmaya davet etti. Çağrıya uyan Ankaralılar, saat 21.00'de marşlar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı.

O sırada görev başında olan temizlik işçileri de kutlamaya eşlik etti. Çöp kamyonunun sokağa girdiğini gören vatandaşlar, kutlamanın temposunu artırdı. Belediye temizlik görevlileri de bir yandan işlerini yapıp bir yandan sloganlara eşlik etti.

ANTALYA'DA ALKIŞLI VE KONSERLİ '1 MAYIS' KUTLAMASI

Antalya'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla balkonlara çıkan vatandaşlar, saat 21.00’de alkışlarla işçilerin gününü kutladı. Müzisyen Özüm Özmen balkonunda, 'Tamirci Çırağı' parçasını seslendirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. İşçi sendikaları tarafından yapılan çağrıyla saat 21.00’de balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkışlarla ve ıslıklarla işçilerin gününü kutladı. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’nde oturan müzisyen Özüm Özmen ise evinin balkonundan bağlamasıyla mini konser verdi.

Özmen, saat 21.00'i gösterdiğinde Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' parçasını söyledi. Balkonlara çıkan diğer vatandaşlar şarkıya eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarını yakarak salladı. Şarkının ardından Özmen, balkonlarına çıkan kişilerden görev başında olan tüm sağlık çalışanları, polisler ve işçileri alkışlamalarını istedi.

Kentin farklı noktalarında da vatandaşlar saat 21.00'de balkonlarına çıkarak işçileri alkışlarken, bazı noktalarda ise havai fişek atıldı.

DENİZLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNE ALKIŞLI '1 MAYIS' KUTLAMASI

Denizli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, saat 21.00'de çöp toplayan temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü balkonlardan alkışlarla kutladı.

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü evlerinde geçirdi. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak alkış tutup, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar balkonlara çıkıp, çöp toplayan belediyenin temizlik işçilerini coşku içerisinde alkışladı. Alkışlar arasında çöpleri araca yükleyen temizlik çalışanları da vatandaşları selamlayıp çalışmaya devam etti.