Balkon mermeri kırıldı, 4. kattan düştü

Sinop'ta 4'ncü kattaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden çıkması ile aşağı düşen çocuk Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Hüseyin D., ikamet etikleri evin 4'ncü katındaki balkonda oturduğu sırada tutunduğu balkon kenarındaki mermerin yerinden çıktı. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen Hüseyin D., vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin D.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.