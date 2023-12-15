Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yolda! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar yağışı beklenen tarih milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına ve şiddetli yağış uyarısının ardından kar yağışının gelmesi bekleniyor. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığında hızlı bir düşüş yaşanması ve birçok bölgenin beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor. İşte MGM İstanbul hava durumu ve kar yağışının beklendiği tarih.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor. Marmara bölgesini etkisi altına alacak olan soğuk havanın ardından kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde düşmesi beklenirken Megakentte yaşayan vatandaşların gözü "İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorusuna çevrildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a kar yağışının beklendiği tarihi açıkladı. İşte MGM hava durumu raporu ile İstanbul'da kar yağışı beklenilen tarih...
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BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!
Türkiye hafta sonuyla beraber soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi beklenirken birçok bölge beyaz örtüyle kaplanacak.
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DOĞUYA DOĞRU EN YÜKSEK SICAKLIK 3 DERECE!
Türkiye’nin batı ve kuzey batısı bugün (14 Aralık) bulutlu, henüz yağmur bırakmayan alçak seviye bulutları yarına (15 Aralık) ve cumartesi (16 Aralık) gününe hazırlanıyor.
İstanbul’da haftanın sıcak günlerinden biri yaşanıyor, İç Anadolu genelinde Ankara’dan Sivas’a sıcaklıklar 6 ila 8°C arasında hissediliyor. Doğuya doğru gidildikçe en yüksek sıcaklıkları 3°C gibi hissediyoruz.
Rüzgar yer seviyesinde güney-güney batı yönlerden esiyor, yukarı seviyede ise batıdan hızlı bir taşınım var. Yunanistan-Ege Denizi-Türkiye rotasını takip eden hava, deniz üzerinden geçerken bulutlanıyor.
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CUMA GÜNÜ SAĞANAK, CUMARTESİ KAR GELİYOR!
Bu gece yarısından sonra, Cuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.
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YAĞMUR SOSYAL YAŞAMI VE TRAFİĞİ ETKİLEYECEK
Gece saatlerinden sonra hava soğuyor ama Trakya’da kar yağışlarından önce kuvvetli sağanak var. Cuma öğlen saatleri Çanakkale-Bozcaada-Edirne-Tekirdağ-Silivri boyunca kuvvetli yağmur su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü ve şimşekli hava altında yıldırım düşme riski yine Marmara’nın batısında görülüyor (böyle havada ağaç diplerinden uzak duralım).
Cuma akşamı yaklaşırken artık İstanbul da yağışlı alana katılacak ve İstanbul’da neredeyse 1.5 gün yağmur yağacak. Cumartesi gün boyu sürmesini beklediğimiz yağmur, su havzalarının seviyelerini yükseltirken sosyal yaşamı ve trafiği de etkileyecek görünüyor.
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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.
İstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.
Fakat İstanbul’da yağışlar tahmini %90 oranında yağmur şeklinde iniyor. Şehrin iç kesimlerinde ve sıcaklığın daha düşük olacağı nispeten yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar görebiliriz. Belki de çoğumuzun aradığı beyaz örtüyü İstanbul’da bu hafta sonu göremiyoruz. Yine de kışın ilerleyen dönemleri yağışların ve sıcaklıkların uygun olması ile İstanbul’da lapa lapa kar haberi verebiliriz. Bu hafta sonu kar yağışını Trakya, Batı Karadeniz, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli yüksekleri biriktirecek görünüyor.
Bu durum hafta sonu Marmara’da yolculuk yapacak olanları yakından ilgilendiriyor, bir yıldır kar görmediğimiz Marmara otoyolları beyazlayacak. Yollara ancak kış lastiği olan ve hazırlıklı bir araçla çıkmakta yarar var.
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PAZAR GÜNÜ İÇ KESİMLERE DİKKAT!
Pazar öğlen olurken yağışlı hava Marmara’yı terkedecek görünüyor. Eskişehir-Bolu-Kastamonu ve çevre illerde cumartesi akşam-pazar öğlen arası kar yağışına hazır olalım. Batıdan ayrılan yağışlar hızla doğu bölgeleri etkisine alacak. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da pazar akşamı olurken kar yağışları özellikle şehirler arası yollarda ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane ve çevre merkezlerde orta kuvvete inen, ama yükseklerde yine yoğun kar yağışına hazırlıklı olmalı.
Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerdeki bu kar yağışları da 18 Aralık Pazartesi sabahı kesilmiş olur. Bu soğuk sistem, Marmara Bölgesi için kışın şimdiye kadarki en güçlü sistemi olacak görünüyor. Havalar 7 ila 12°C birden soğuyacak, Cumartesi ve sonrasındaki 3-4 gün atkı, bere ve eldivenleri yakında tutalım. Gelecek hafta ise hava yeniden ısınıyor, 19-22 Aralık arasında sıcaklıklar batıda yeniden 11-15°C’lere yükselebilir. Doğu bölgelerde ise haftaya ayaz daha derinleşiyor.