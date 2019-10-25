Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

Türk şirketlerinin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaştı

- Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen Balkan ülkesi 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya olurken, ihracat artışında başı yüzde 87'lik oranla Karadağ çekti

- İstanbul, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın yüzde 45,6 ile neredeyse yarısını tek başına sırtladı

- Balkan coğrafyasına en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise 2 milyar 191,8 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu

Sürecek...