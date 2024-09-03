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        Haberler Spor Diğer Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da yarışacak - Diğer Haberleri

        Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da yarışacak

        Türkiye Binicilik Federasyonu, Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenecek olan EEF Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek bu prestijli organizasyon, Balkanlar'ın en iyi binicilerini ve atlarını bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:29
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        Balkanlar'ın en iyi binicileri İstanbul'da
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        Organizasyon kapsamında 01-04 Eylül tarihlerinde At Terbiyesi, 04-08 Eylül 2024 tarihlerinde ise Engel Atlama müsabakaları gerçekleştirilecek. Şampiyonaya Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den gelen milli takımlar ve bireysel sporcular katılacak. Katılımcılar, Balkan Kupası'nı kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

        Türk Millî Binicilik Takımı, yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, kadınlar, ustalar ve genç atlar olmak üzere toplam altı kategoride yarışacak. Sporcular hem takım hem de bireysel olarak engelleri aşarak başarıya ulaşmayı hedefleyecek.

        Organizasyon kapsamında ayrıca, Balkan ülkelerinin temsilcilerinin katılacağı bir Balkan Konferansı da düzenlenecek. Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen şampiyonada, 157 sporcu ve 160 at yer alacak.

        Müsabakalar, Türkiye Binicilik Federasyonu TV ve TRT Spor Yıldız'daki canlı yayınlar ile tüm sporseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. Yarışma programına Türkiye Binicilik Federasyonu’nun web sitesinden ulaşılabilecek.

        Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Balkan ülkelerinin ekiplerini Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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