Börek ustası Mediha Eskic, yaptığı açıklamada, 25 yıldır bu işle uğraştığını ve böreğin kesinlikle etli olduğunu ifade ederek, "Böreğin de kuşbaşılı, tavuklu veya kıyma-patates karışımı çeşitleri var ama neticede hepsi et" dedi. Börekçi Muamer Beciri de babadan kalma dükkanlarının 65 yıldır çalıştığını belirterek, "Üçüncü kuşak börekçiyim. Bizde börek 'börektir' ve etlidir" diye konuştu.