Balkanlar'da Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkedeki tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek, hafta içi yerel saatle 17.00-05.00'te uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının salı günü itibarıyla 18.00-01.00'de uygulanacağını söyledi.
Vucic, hava yolu ulaşımının 1 Mayıs'tan sonra başlatılabileceğini kaydetti.
Can kaybının 5 artarak 122'ye yükseldiği Sırbistan'da, vaka sayısı 324 artarak 6 bin 318 olarak belirtildi.
Sırbistan ve Karadağ'da, Ortodoksların kutladığı Paskalya dolayısıyla düzenlenen törenler, kiliselerde sadece dini görevlilerin katılımıyla yapıldı.
Bir diğer Balkan ülkesi Hırvatistan'a, Çin'den 70 tonluk tıbbi malzeme yardımı ulaştı. Hükümetten yapılan açıklamada, özel uçakla getirilen yardım kapsamında Hırvatistan'a maske ve koruyucu önlük ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Vaka sayısının 1871'e ulaştığı Hırvatistan'da, şimdiye kadar 47 kişi yaşamını yitirdi.
- Slovenya'da hayat normale dönüyor
Salgının kontrol altına alındığı ancak tehlikenin geçmediğine işaret edilen Slovenya'da ise hükümet, tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladı.
Ülkedeki insanların ikamet yerleri dışına çıkmasının dün itibarıyla serbest olduğunu açıklayan hükümet, kuru temizleme ve tamir hizmeti veren işletmelerin yarın açılacağını belirtti.
Hükümet, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmelerin 4 Mayıs'ta hizmete açılacağını kaydetti.
Slovenya'daki can kaybı 74 olarak belirtilirken, vaka sayısı 1330'a ulaştı.
Kovid-19'a dair verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre bazı Balkan ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:
"Romanya 8 bin 746/434, Yunanistan 2 bin 235/110, Bosna Hersek 1285/48, Kuzey Makedonya 1207/51, Bulgaristan 884/42, Arnavutluk 562/26."
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