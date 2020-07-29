Balkanlar'da artan Kovid-19 vakaları bazı tedbirleri geri getirdi

AA

Bosna Hersek'te son 24 saatte 268 artan vaka sayısı 10 bin 766'ya ulaştı. Can kaybı 297'ye yükselirken, 5 bin 220 kişi de iyileşti.

Bosna Hersek İslam Birliği, bayram namazının sınırlı sayıda cemaatle kılınacağını ve bayram merasimlerinin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Sırbistan'da da vaka sayısı 379 artarak 24 bin 520'ye yükselirken, can kaybı ise 8 artarak 551 oldu.

Ülkede maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın hiç olmadığı kadar önemli olduğu vurgulandı.

- Karadağ, Hırvatistan ve Slovenya

Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da ise vaka sayısı 2 bin 949'a, can kaybı da 45'e ulaştı.

Artan vakalar nedeniyle Karadağ İslam Birliği bayram namazının camilerde kılınmaması kararı aldığını açıkladı.

Hırvatistan'da vaka sayısı 4 bin 923'e ulaşırken, can kaybı 140 olarak açıklandı. Ülkede 4 bin 34 kişi ise iyileşti.

Slovenya'da da vaka sayısı 14 artarak 2 bin 101'e yükselirken, can kaybı 117 oldu.

- Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da şu ana kadar toplam 10 bin 315 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 471 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 663 kişi ise iyileşti.

Arnavutluk’ta da vaka sayısı 4 bin 997'e yükselirken, 148 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 789 kişi ise iyileşti.

Kosova’da şu ana kadar toplam 7 bin 652 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 192 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 129 kişi iyileşti.

Kosova’da son dönemde artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle hükümet bir dizi önlem aldığını duyurdu. Önlemler arasında Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek vatandaşlarının ülkeye girmek istemeleri takdirde Kovid-19 testi yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

Bu doğrultuda, Uluslararası Adem Jashari Havalimanına gelenlerin ülkeyi 3 saat içerisinde terk etmeleri durumunda test istenmeyeceği bildirildi. Testten ayrıca ülkede akredite edilmiş yabancı diplomatların da muaf bırakılacağı kaydedildi.

Öte yandan, başta başkent Priştine olmak üzere Prizren, İpek, Poduyeva, Yakova gibi bazı şehirlerde 22.30 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlara maske takmaları uyarısında bulunulurken, 2 metrelik fiziksel mesafeyi de korumaları istendi.

,Dzihat Aliju